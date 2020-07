Burdisso: «Roma Inter è la sfida infinita. Lautaro? Preferirei vederlo in nerazzurro» (Di domenica 19 luglio 2020) Nicolas Burdisso, ex difensore di Roma e Inter, è Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni Nicolas Burdisso, ex difensore di Roma e Inter, è Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni: «Direi una partita infinita, vissuta sempre profondamente. All’Inter giocavo le finali contro la Roma, che era anche l’avversario per lo scudetto. In giallorosso mi si sono rovesciate le carte, era l’Inter la più forte». MATCH EMOZIONANTI – «Con l’Inter la Supercoppa del 2008: vincemmo all’ultimo rigore con Zanetti, ma nessuno pensava potesse ... Leggi su calcionews24

Burdisso: "Fonseca bravo a rifare la Roma. Zaniolo? Giocatori forti vanno sempre tenuti"

BURDISSO, DDR sarà un tecnico top: che carisma

Nicolas Burdisso, il ds che aveva portato Daniele De Rossi al Boca Juniors lo scorso luglio, ha parlato così a Sky Sport del futuro da allenatore dell'ex capitano della Roma: "De Rossi può fare l'alle ...

