“Adesso basta”. Giovanna Abate, dopo le chiacchiere ecco la sua verità sulla fine della storia con Sammy. Uno schiaffo a tutte le critiche (Di domenica 19 luglio 2020) Giovanna Abate e Sammy, la rottura di una relazione da sempre molto discussa. dopo la verità emersa dalle parole rilasciate dall’ex corteggiatore, anche Giovanna dice la sua e lo fa senza troppi filtri. Una vera e propria lettera in cui l’ex tronista di Uomini e Donne fa il punto della situazione, analizzando ogni momento che ha caratterizzato la loro breve ma intensa frequentazione. “Ho sperato che le cose andassero diversamente”. Così inizia a parlare Giovanna Abate. Dichiarazioni che fanno riflettere e che vengono rese note sul “Isa e Chia”. “Non si può costruire una storia da soli”. La lettera è stata pubblicata sul Magazine del dating show e mette chiarezza ... Leggi su caffeinamagazine

