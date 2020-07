Vertice Ue, i quattro “frugali” propongono secco taglio grants a 155 miliardi (Di sabato 18 luglio 2020) I quattro Paesi sedicenti Paesi "frugali" - Austria, Danimarca, Olanda e Svezia - hanno presentato nel pomeriggio di oggi una controproposta al Vertice europeo sul piano di rilancio post crisi, in cui chiedono di abbassare drasticamente le sovvenzioni a fondo perso (grants), portandole a 155 miliardi di euro nel Resilience and recovery Facility, che fa parte del piano Next Genration Eu.Peraltro i quattro Stati Ue sovramenzionati vorrebbero anche ridurre di ulteriori 190 miliardi altre voci del piano di rilancio complessivo. A loro si oppongono innanzitutto i Paesi del Sud Europa, tra cui Italia, Spagna e Portogallo, tra quelli più colpiti dalla pandemia. Ma anche Francia e Germania sostengono la proposta della Commissione e della presidenza del Consiglio Ue, che lascia il piano ... Leggi su ilfogliettone

