Uomini e Donne, Trono Over: Antonella Brini e Pietro Fizzotti stanno insieme? (Di sabato 18 luglio 2020) Si riaccende il gossip e guarda a caso c'è sempre di mezzo Gemma. Stiamo parlando delle ultime news a proposito del Trono Over di Uomini e Donne, e nello specifico del flirt che vorrebbe particolarmente vicini due ex del programma, tali Antonella Brini, dama del parterre femminile, e un ex corteggiatore della Galgani, Pietro Fizzotti.I più affezionati al programma sapranno infatti che Gemma Galgani se la sia duramente presa - e non poche volte - con la "rivale" Antonella nel corso degli anni, proprio perché secondo Gemma Antonella era particolarmente abituata a rubarle i corteggiatori. Ora, anche per questo, la domanda è lecita; Antonella ha soffiato l'ennesimo ... Leggi su blogo

