Ue, Conte “Negoziato piu’ difficile del previsto” (Di sabato 18 luglio 2020) “Siamo in una fase di stallo, il negoziato si sta rivelando molto complicato, piu’ complicato del previsto. Ci sono tante questioni che non riusciamo a sciogliere”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso di una diretta Facebook da Bruxelles, in una pausa del Consiglio Europeo. sat/red (fonte video: Pagina Facebook Giuseppe Conte) <div>Ue, Conte “Negoziato piu’ difficile del previsto”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Adnkronos : #Ue, #Conte: 'Fase di stallo, negoziato più complicato del previsto' - Agenzia_Italia : #Conte: 'Il negoziato sul #RecoveryFund' è più complicato del previsto'. - repubblica : Consiglio Ue, Conte: 'Negoziato ad uno stallo è più difficile del previsto' - Italia_Notizie : Conte in Europa: «Siamo in una fase di stallo, negoziato più complicato del previsto» - mimmoalba1 : RT @AlessandraOdri: Prosegue il negoziato a #Bruxelles. #Conte sta dimostrando che l'Italia ha la sua autorevolezza e che non si farà sopr… -