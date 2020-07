Senza stranieri sono vuote le città d'arte, reggono la montagna e i borghi (Di sabato 18 luglio 2020) AGI - Sarà un'estate difficilissima per le destinazioni costiere e le città d'arte. Tutta colpa del coronavirus e delle sue conseguenze, dalla chiusura dei voli aerei alla quarantena prevista per gli arrivi extra-Shengen, essendo mete a maggiore incidenza dei visitatori provenienti dall'estero. In Italia a resistere sarà la montagna. Trend positivo del turismo montano Le proiezioni Enit per tutto il 2020 - fa sapere l'Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) - vedono la montagna meno colpita dal trend negativo del turismo (-39% sul 2019), rispetto alle destinazioni costiere (-51%) e alle città d'arte (-49%) maggiormente dipendenti dai turisti che vengono da oltreoceano. Il turismo montano va bene ed intercetterà il 60% ... Leggi su agi

