Roma, si ferma Zaniolo: problema al polpaccio, salterà il match con l’Inter (Di sabato 18 luglio 2020) Ci sono brutte notizie per la Roma alla vigilia della sfida contro l‘Inter di Antonio Conte all’Olimpico alle 21.45. Come riportato da Sky Sport, infatti, Niccolò Zaniolo, già al centro di numerose voci di mercato negli ultimi giorni, avrebbe accusato un lieve risentimento al polpaccio, confermato poi dagli esami strumentali. Dunque, il centrocampista, arrivato a Roma proprio dall’Inter nell’estate del 2018 nell’affare Nainggolan, salterà il big match contro i nerazzurri. Leggi su sportface

LaStampa : Coronavirus, a Roma cresce l’indice di contagio ma la movida non si ferma - Pall_Gonfiato : Verso #RomaInter: problemi fisici per Nicolò #Zaniolo - Magda_mavi : RT @nelloscavo: #Libia #migranti illusioni & affari. Dopo ok a fondi da Italia spuntano altri “accordi”. @luigidimaio su interventi Roma ev… - corgiallorosso : ?? Si ferma #Zaniolo: salterà Roma-Inter - lowresoOk : RT @nelloscavo: #Libia #migranti illusioni & affari. Dopo ok a fondi da Italia spuntano altri “accordi”. @luigidimaio su interventi Roma ev… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ferma Roma, metro B: rissa per le mascherine, spray sui passeggeri Il Messaggero Fantacalcio, si ferma Zaniolo: polpaccio fuori uso, out per Roma-Inter

La defezione di Zaniolo è stata confermata dall’esito degli esami strumentali: l’azzurro non sarà della partita. Certamente non una buona notizia per i fantallenatori che avevano appena festeggiato il ...

Serie A: Verona-Atalanta 1-1

(ANSA) - VERONA, 18 LUG - Il Verona ferma l'Atalanta: finisce 1-1 (0-0) l'anticipo al Bentegodi della 34/a giornata della Serie A. Con il pareggio la squadra di Gasperini, a 71 punti, aggancia al seco ...

La defezione di Zaniolo è stata confermata dall’esito degli esami strumentali: l’azzurro non sarà della partita. Certamente non una buona notizia per i fantallenatori che avevano appena festeggiato il ...(ANSA) - VERONA, 18 LUG - Il Verona ferma l'Atalanta: finisce 1-1 (0-0) l'anticipo al Bentegodi della 34/a giornata della Serie A. Con il pareggio la squadra di Gasperini, a 71 punti, aggancia al seco ...