Roma, cadavere nel Tevere: indagini in corso (Di sabato 18 luglio 2020) A Roma è stato trovato il cadavere di un anziano nel Tevere. La Procura ha aperto un’indagine. Roma – Giallo a Roma. Un cadavere di un anziano è stato rinvenuto nel Tevere nel pomeriggio di sabato 18 luglio 2020. La Procura ha aperto un’indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica anche se l’ipotesi più probabile sembra essere quella di un suicidio. Come riportato da Il Messaggero, nelle tasche della vittima sono stati trovati documenti e un biglietto di addio ai familiari. I motivi di questo gesto non si conoscono con la polizia che sta effettuando tutti gli accertamenti del caso. L’allarme lanciato da un passante L’allarme è stato lanciato da un passante che in quel momento si ... Leggi su newsmondo

