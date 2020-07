Presentatore tv ammette l’orrore: molestie sessuali contro bambini per 30 anni (Di sabato 18 luglio 2020) Nell’ultima udienza del processo a suo carico, l’ex Presentatore televisivo ammette di aver commesso abusi ai danni di bambini per 30 anni. Le accuse di abusi ai danni di minori, violenza sessuale su minori e maggiorenni e di voyeurismo ai danni di Benjamin David Thomas avevano sconvolto la comunità gallese già da tempo. L’uomo è … L'articolo Presentatore tv ammette l’orrore: molestie sessuali contro bambini per 30 anni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Presentatore ammette Presentatore tv ammette l’orrore: molestie sessuali contro bambini per 30 anni ViaggiNews.com Costantino Della Gherardesca/ “Barbara D’Urso è una martire. Prati-gate opera d’arte”

“Penso che Barbara d’Urso sia una martire perchè viene accusata di fare una Tv trash… – ha ammesso il conduttore – Ma chi la critica non passa certo il tempo a intervistare premi Nobel…” D’altronde ha ...

Ballando 2020, Costantino Della Gherardesca ammette: “Sarà una guerra”

È tutto pronto per l’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle, che dopo il rinvio dovuto dall’emergenza sanitaria, tornerà in onda a partire dal 12 settembre. La trasmissione del sabato s ...

“Penso che Barbara d’Urso sia una martire perchè viene accusata di fare una Tv trash… – ha ammesso il conduttore – Ma chi la critica non passa certo il tempo a intervistare premi Nobel…” D’altronde ha ...È tutto pronto per l’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle, che dopo il rinvio dovuto dall’emergenza sanitaria, tornerà in onda a partire dal 12 settembre. La trasmissione del sabato s ...