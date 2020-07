Palazzo Albergati di Bologna riparte con Monet (Di sabato 18 luglio 2020) A Palazzo Albergati di Bologna dal 29 agosto la mostra “Monet e gli Impressionisti. Capolavori dal Musée Marmottan Monet, Parigi” Dal 29 agosto 2020 riparte l’attività espositiva a Palazzo Albergati di Bologna con i 57 capolavori di Monet e dei maggiori esponenti dell’Impressionismo francese quali Manet, Renoir, Degas e molti altri, provenienti dal Musée Marmottan Monet di Parigi, noto nel mondo per… L'articolo Palazzo Albergati di Bologna riparte con Monet Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Da Monet a Degas, passando per Renoir e Pissarro: i grandi nomi dell’Impressionismo francese sbarcano a Bologna per un’imperdibile mostra a Palazzo Albergati, in programma dal prossimo 29 agosto fino ...Dopo l'annullamento di marzo, a Palazzo Albergati arriva la grande mostra con i capolavori provenienti dal Musée Marmottan Monet di Parigi Palazzo Albergati, a Bologna, riparte con una grande mostra s ...