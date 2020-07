Ostia, trovato cadavere in spiaggia (Di sabato 18 luglio 2020) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - Il cadavere di un uomo di circa 45 anni è stato trovato sulla spiaggia di Ostia, sul litorale romano, alle 2 della notte scorsa. Gli agenti delle Volanti sono giunti sul lungomare Amerigo Vespucci, in coincidenza dello stabilimento la Bonaccia, in seguito a una segnalazione. L'uomo è stato trovato vestito ma addosso non aveva documenti. Da una prima ispezione è emerso che sarebbe morto da poche ore. Il corpo, su cui non sono stati riscontrati segni di violenza, giaceva in acqua proprio sulla riva. Indaga la Polizia. Leggi su liberoquotidiano

