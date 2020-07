Nadia Rinaldi, meno 75 chili e un bikini da favola. L’attrice si mostra così ed è un fiume di complimenti (Di sabato 18 luglio 2020) Nadia Rinaldi è fatta amare dal pubblico abbattendo molti cliché sull’aspetto fisico. L’attrice romana si è fatta apprezzare per la sua simpatia e per il suo talento e qualche anno fa ha deciso di perdere peso per motivi di salute, non solo estetici. L’attrice, classe 1967, mamma di due figli Riccardo e Francesca Romana, si è messa a dieta per perdere i chili di troppo che erano diventati eccessivi e rischiavano di compromettere la sua salute: “Molte donne mi davano della grassona. Oggi loro hanno il botox e sono decrepite. Io invece no l’età e con i chili persi ho riacquisto giovinezza, energia, consapevolezza, salute, sicurezza”, aveva raccontato in un’intervista.



Era famosa per le sue forme extra-large e il suo sorriso, Nadia Rinaldi, ma da tempo ha cambiato vita. L'attrice comica romana, spesso ospite di Barbara D'Urso nei salotti tv di Mediaset (e non solo), ...

