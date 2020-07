Mesina latitante da oltre due settimane. Il silenzio dopo la fuga (Di sabato 18 luglio 2020) AGI - Da oltre due settimane non si hanno notizie di Graziano Mesina. silenzio assoluto da parte di inquirenti. Telefoni degli avvocati che squillano a vuoto, mentre le forze dell'ordine continuano a battere il territorio anche con l'impiego di elicotteri, soprattutto nel Nuorese, alla ricerca dell'anziano latitante, di nuovo 'bandito imprendibile'. A sedici giorni dalla fuga nessuna novità nelle ricerche di 'Grazianeddu', 78 anni, una vita segnata da condanne ed evasioni, e oggi ricercato per scontare 30 anni di reclusione per traffico di droga. L'ex capo del banditismo sardo sembra essersi volatilizzato, dal quel 2 luglio quando è diventata effettiva la condanna con la sentenza della Cassazione. Per notificargli il provvedimento, i militari della stazione di Orgosolo si erano recati ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : Mesina latitante oltre