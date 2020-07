Keanu Reeves sta scrivendo un fumetto intitolato BRZRKR, e il personaggio principale sembra essere lui (Di sabato 18 luglio 2020) Il titolo sarà BRZRKR e, come visibile dalle prime immagini diffuse in rete da USA Today , le somiglianze del personaggio con Reeves sono davvero molte. Keanu Reeves sarà il protagonista di BRZRKR, ... Leggi su justnerd

