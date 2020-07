Hellas Verona-Atalanta in TV e in streaming (Di sabato 18 luglio 2020) È la prima partita della 34ª giornata di Serie A, si gioca oggi pomeriggio: le probabili formazioni e i link per seguirla in diretta dalle 17.15 Leggi su ilpost

