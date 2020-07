G20: rischi gravi, Fmi, risposta sanitaria è priorità (Di sabato 18 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 18 LUG - L'economia globale è davanti a una "profonda recessione" quest'anno, con una ripresa nel 2021 "parziale e disomogenea". E anche se la risposta dei Paesi del G20 ha impedito uno ... Leggi su corrieredellosport

E anche se la risposta dei Paesi del G20 ha impedito uno shock economico dalla pandemia ancora più grave, resta il rischio di "una ferita durevole all'economia all'economia, in particolare ondate di ...in particolare tra le nazioni in via di sviluppo e a rischio di povertà. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa saudita “Spa”, i partecipanti "discuteranno le prospettive economiche globali e ...