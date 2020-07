Formula 1, Vettel sorride e lancia la sfida in vista della gara: “non abbiamo il passo per vincere, ma…” (Di sabato 18 luglio 2020) Ottimo quinto posto per Sebastian Vettel nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, un risultato soddisfacente per il tedesco, abile a mettersi alle spalle sia Leclerc che Max Verstappen. Charles Coates/Getty ImagesAlquanto soddisfatto nel post gara il pilota della Ferrari, intervenuto ai microfoni di Sky Sport per esprimere le proprie sensazioni: “è andata molto meglio rispetto ai week-end precedenti, siamo entrati con entrambe le macchine in Q3 e questo è positivo. Sappiamo che l’Austria non era adatta a noi perché in rettilineo perdevamo molto, mentre qui ci sono molte curve per recuperare. La monoposto è sembrata più bilanciata, siamo più vicini alle macchine del nostro gruppo, dobbiamo continuare a crescere però la cosa importante è ... Leggi su sportfair

