F3 - Ungheria, Gara-1: dominio di Pourchaire - FormulaPassion.it (Di sabato 18 luglio 2020) He absolutely destroyed the field today! Congratulations on your second race victory @TPourchaire #HungarianGP #F3 pic.twitter.com/RtKIWNU5C2 - Formula 3, @FIAFormula3, July 18, 2020 Meno ... Leggi su formulapassion

sportli26181512 : Formula 3, GP Ungheria: in fiamme la Hitech di Liam Lawson. FOTO: La gara di F3 caratterizzata dalla fiammata alla… - CircusFuno : Segui un'interessante #FP3 dall'#HungarianGP con Live Timing, foto, commenti in diretta... ?? - MarcoDiMarc : 12 secondi di distacco a Piastri girando costante sull'1'36''. Quello che ha fatto oggi Pourchaire è stato mostruos… - thelastcornerit : Theo Pourchaire emerge dal caos e vince Gara 1 in Ungheria - sportface2016 : #Formula3 | #HungarianGP: vince #Pourchaire, ecco l'ordine di arrivo di gara-1 -