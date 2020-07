È morto il giornalista Bruno Ferretti, una vita dedicata all’Ascoli Calcio (Di sabato 18 luglio 2020) Bruno Ferretti è stato il giornalista che ha raccontato al mondo l’epopea dell’Ascoli Calcio di Costantino Rozzi e di Carlo Mazzone. Si è spento all’età di 66 anni il giornalista Bruno Ferretti al termine di una lunga malattia. È morto all’ospedale di Ancona e lascia una moglie, due figli e il fratello Andrea, anche lui giornalista. … L'articolo È morto il giornalista Bruno Ferretti, una vita dedicata all’Ascoli Calcio proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

