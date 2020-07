Drive In di Ostia, boom di pubblico per Gabriele Muccino alla proiezione de 'Gli anni più belli' (Di sabato 18 luglio 2020) Il Drive In ' Paolo Ferrari ' di Ostia preso d'assalto per la proiezione de ' Gli anni più belli ', con il regista Gabriele Muccino ospite speciale. Sono più di 420 le autovetture che hanno preso ... Leggi su leggo

Il Drive In “Paolo Ferrari” di Ostia preso d'assalto per la proiezione de 'Gli anni più belli', con il regista Gabriele Muccino ospite speciale. Sono più di 420 le autovetture che hanno preso posto ne ...

Coronavirus Ostia, positivi 6 coinquilini del dipendente dello stabilimento balneare chiuso ieri: tutti del Bangladesh

Sono sei gli inquilini risultati positivi al coronavirus dell'addetto dello stabilimento Balneare La Vela di Ostia che ieri era stato individuato come nuovo caso di Covid-19. Un ragazzo del Bangladesh ...

Sono sei gli inquilini risultati positivi al coronavirus dell'addetto dello stabilimento Balneare La Vela di Ostia che ieri era stato individuato come nuovo caso di Covid-19. Un ragazzo del Bangladesh ...