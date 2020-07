Consiglio Europeo: Conte in affanno sotto i colpi dei falchi del Nord, accordo sul Recovery resta lontano (Di sabato 18 luglio 2020) Un Consiglio Europeo durissimo per il Premier Conte che ha cercato di non cedere sui fondi previsti dal piano della Commissione. Ma potrebbe capitolare sui controlli delle riforme e dei piani di rilancio. Il primo giorno del Consiglio Europeo sul Next Generation Eu – il piano di Recovery Fund da 750 miliardi di euro proposto … L'articolo Consiglio Europeo: Conte in affanno sotto i colpi dei falchi del Nord, accordo sul Recovery resta lontano proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

