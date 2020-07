Caputo non si ferma più: al 45' Sassuolo in vantaggio a Cagliari (Di sabato 18 luglio 2020) Continua il buon momento di forma del Sassuolo. Al termine del primo tempo della sfida di Cagliari, i giocatori di De Zerbi conducono per uno a zero grazie alla rete dopo pochi minuti del solito Caputo, ancora a segno. Leggi su tuttonapoli

Ettore_Rosato : Napoli, abbiamo presentato il simbolo di @ItaliaViva alle regionali in Campania, con tanti amici @MichelaRostan… - 0Marcullo02 : RT @gustatore: Segnalo comunque una prodezza dell'Uomo Cragno sul gol di Caputo, eh ma le big devono puntare su di lui e non su Pau Lopez o… - sscalcionapoli1 : Caputo non si ferma più: al 45' Sassuolo in vantaggio a Cagliari #SerieATIM #CagliariSassuolo - gustatore : Segnalo comunque una prodezza dell'Uomo Cragno sul gol di Caputo, eh ma le big devono puntare su di lui e non su Pa… - LuigiLiccardo6 : RT @SaxSan2: Il buon Ciccio #Caputo non si ferma più... #CagliariSassuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Caputo non Matri: "Da Sassuolo via in lacrime. Caputo mi somiglia, Berardi top" Sassuolonews.net Cosenza. Forza Italia lavora alle amministrative di settembre

Forza Italia ha aperto il cantiere politico e programmatico per le amministrative di Cosenza di fine estate. All’incontro del comitato provinciale era presente l’assessore regionale e coordinatore pro ...

Cagliari-Sassuolo 0-1 La Diretta Vantaggio firmato da Caputo

Cagliari e Sassuolo scendono in campo questa sera per la 34esima giornata di campionato. I sardi vengono dalla scoppola subita a Marassi per mano della Sampdoria, sono fermi a quota 41 punti e cercano ...

Forza Italia ha aperto il cantiere politico e programmatico per le amministrative di Cosenza di fine estate. All’incontro del comitato provinciale era presente l’assessore regionale e coordinatore pro ...Cagliari e Sassuolo scendono in campo questa sera per la 34esima giornata di campionato. I sardi vengono dalla scoppola subita a Marassi per mano della Sampdoria, sono fermi a quota 41 punti e cercano ...