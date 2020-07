Calhanoglu: “Siamo contenti di essere allenati da Pioli. E’ importante giocare da squadra” (Di sabato 18 luglio 2020) Hakan Calhanoglu, tra i migliori in campo in Milan- Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Milan-Bologna: “Sono contento, vogliamo continuare così, abbiamo giocato tante partite con lo stesso modulo. E’ importante giocare da squadra”. E’ un ottimo momento per il Milan: “C’è voglia, non è facile giocare ogni due giorni, le nostre gambe sono stanche ma abbiamo mostrato il nostro cuore, il Bologna gioca sempre 1vs1 non era facile. Abbiamo fatto pressing alto e abbiamo segnato”. Una battuta su Stefano Pioli: “Lui mi ha cambiato tanto, mi lasciato giocare come voglio, libero senza fare casino, parla con me sempre anche fuori dal campo, mi aiuta tanto e sono contento. Gioco anche per lui, è ... Leggi su alfredopedulla

