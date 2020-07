Atletica, Luca Lai si impone sui 100 metri a Donnas: l’azzurro chiude in 10.26 ma con vento oltre la norma (Di sabato 18 luglio 2020) Nuovo sprint di Luca Lai che corre i 100 metri in 10.26 ma con vento favorevole oltre la norma (+2.5) sulla pista di Donnas (Aosta). Il 28enne sardo dell’Athletic Club 96 Alperia, una settimana dopo il record personale di 10.22 firmato all’esordio nel meeting svizzero di Bulle, torna così vicino a quel risultato però stavolta con troppa brezza alle spalle. Quest’anno il velocista di Oristano, che vive e si allena a Milano, si era già migliorato nei 60 indoor con 6.57 in febbraio, sesto italiano di sempre nella distanza al coperto di cui è stato campione tricolore nel 2019. “È un altro bel risultato – dichiara Lai – e un’ulteriore conferma. Credo di aver corso bene, come un allungo, e ... Leggi su sportfair

