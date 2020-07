Alto Adige: 62 persone in quarantena dopo la festa nella val Badia e due nuovi positivi al Coronavirus (Di sabato 18 luglio 2020) Ci sono altre due persone positive al Covid 19 in Alto Adige, dopo i 4 casi di ieri, tra i quali c’era anche un bambino di 6 mesi, appena rientrato con la mamma dalla Serbia, ed una coppia del Kosovo. Da giovedì ad oggi le persone che attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare sono salite notevolmente: 331 due giorni fa, 378 ieri e 393 oggi. Alto Adige: due nuovi positivi al Coronavirus e 62 persone in quarantena C’è stata necessità di mettere in isolamento 34 persone per un focolaio dovuto ad una festa organizzata in un locale della Val Badia. Una ... Leggi su nextquotidiano

