Alluvione di Palermo: capiterà anche altrove in Italia (Di sabato 18 luglio 2020) Palermo è stata interessata nella giornata del 15 luglio da un temporale autorigenerante. Un fenomeno meteo neppure così insolito in Sicilia. L’unicità dell’evento meteo è che si sia accanito nel capoluogo siculo, area densamente urbanizzata con elevati rilievi alle spalle, e nel mese più asciutto dell’anno dopo un lungo periodo di siccità. È noto che un terreno asciutto è particolarmente impermeabile alle forti piogge. E l’acqua tende a scorrere rapidamente verso le parti più basse. Innanzitutto, sull’evento meteo si sono dette inesattezze a non finire. I temporali scaricano ingenti piogge su aree ristrette, e ricavare ottimali misurazioni della pioggia caduta non è affatto semplice. Ma attenendoci ai fatti, i pluviometri che hanno registrato ... Leggi su meteogiornale

