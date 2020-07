A Greve in Chianti la cultura slow da condividere in piazza (Di sabato 18 luglio 2020) Il programma completo è disponibile sul sito del Comune: www.comune.Greve-in-Chianti.fi.it. Informazioni ufficio turistico 055 85 46 299. Ilaria Biancalani Leggi su lanazione

Greve in Chianti (Firenze), 18 luglio 2020 - E' una cultura al profumo di vino, la protagonista del cartellone estivo da vivere in piazza, promosso dal Comune di Greve in Chianti in collaborazione con ...

Guardia medica turistica, attiva fino al 31 agosto nei Comuni del Chianti

Il servizio garantisce una copertura di 4 giorni alla settimana nelle diverse sedi messe a disposizione dalle associazioni del territorio ...

