Uomini e Donne, Sammy rompe il silenzio: “Tra me e Giovanna è finita perché al mio compleanno…” (Di venerdì 17 luglio 2020) Sammy Hassan ha finalmente rotto il silenzio in merito a quanto accaduto davvero tra lui e Giovanna dopo Uomini e Donne. Nel corso di un’intervista con il magazine del programma, il giovane ha confessato che la loro conoscenza si è interrotta. Il protagonista ha spiegato anche i motivi celati dietro questa prematura decisione ed ha raccontato aneddoti particolari che non erano mai venuti fuori. Inoltre, ha anche chiarito i rumors in merito alla sua ipotetica frequentazione con l’ex di Davide Basolo. L’intervista di Sammy Hassan su Uomini e Donne Magazine A Uomini e Donne Magazine, Sammy Hassan ha dichiarato di aver rotto con Giovanna. Il ragazzo ha detto di ... Leggi su kontrokultura

GiovanniToti : Guardate che assurdità anche sulle nostre strade! Il nodo di #Genova da stamattina è completamente bloccato, chi vi… - elenabonetti : Con il cuore di nuovo a #Palermo, vicina alle donne e gli uomini di questa città meravigliosa, che vivono ore diffi… - fattoquotidiano : Conte: “Divario salariale tra uomini e donne? È ingiustificabile. Necessario intervenire per ristabilire parità del… - boomkatsuki : RT @occhioallospot: Geniali. Brillanti. Rivoluzionari, gli uomini dello zoo di @radio105 che ci invitano a mostrare le nostre scarpe da zo(… - raicio : RT @ubaldo_angelo: Conzatti, donne ai vertici solo se sono all'altezza. Esattamente come deve essere per gli uomini. Questo paese non merit… -