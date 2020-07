Ultime Notizie Roma del 17-07-2020 ore 14:10 (Di venerdì 17 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio perché come sono d’accordo sulla necessità di fare presto in gioco c’è l’Europa concluso l’incontro del premier con il presidente francese a Bruxelles alla vigilia del Consiglio Europeo straordinario dedicato a ricoveri Found gancio pluriennale dell’Unione Europea non è una partita contabile ha detto con te la posta è la ripresa e torniamo a parlare di coronavirus sono 230 i nuovi contagiati da covid e nelle Ultime 24 ore in Italia in aumento rispetto ai 162 di mercoledì le vittime sono invece 20 anch’essi momento dopo le 13 di mercoledì i casi totali salgono a 240736 i morti arrivano Oltre la soglia dei 35 mila ancora politica in primo piano il decreto rilancio ... Leggi su romadailynews

