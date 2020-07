Tragedia di Piazza San Carlo: condannata per omicidio la banda dello spray (Di venerdì 17 luglio 2020) Si è concluso il secondo capitolo giudiziario per la banda dello spray di Torino, le cui azioni nel 2017 causarono 1500 feriti e 2 morti durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Condannati per omicidio preterintenzionale in primo grado, la Corte d’Appello di Torino ha ora confermato la condanna per i 4 giovani. Piazza San Carlo, 1500 feriti e 2 morti nella tragica notte 3 giugno 2017, quella che doveva essere una sera di festa per migliaia di torinesi e tifosi juventini si è trasformata in una pagina nerissima per la città. In Piazza San Carlo si erano radunate migliaia di persone per assistere alla finale di Champions League, ma qualcuno dei presenti aveva ben altre intenzioni. 4 giovani ... Leggi su thesocialpost

LaStampa : Sono stati condannati a oltre dieci anni di carcere i ragazzi della banda dello spray che la sera del 3 giugno 2017… - Guidobaldo29 : RT @Spazio_J: - Spazio_J : - peucezia : RT @LaStampa: Sono stati condannati a oltre dieci anni di carcere i ragazzi della banda dello spray che la sera del 3 giugno 2017 in piazza… - LeleRoma1976 : RT @LaStampa: Sono stati condannati a oltre dieci anni di carcere i ragazzi della banda dello spray che la sera del 3 giugno 2017 in piazza… -