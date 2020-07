Scuola, Azzolina conferma la ripartenza a settembre, per i sindacati non ci sono le condizoni (Di venerdì 17 luglio 2020) Contrasti tra il governo, nella forma di Lucia Azzolina, ministro dell’Istruzione, e i sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda sulla riapertura delle scuole, tanto che secondo questi ultimi non vi sarebbero le condizioni adatte per garantire una riapertura degli istituti scolastici. Scontro aperto La ministra decide di pronuncarsi sull’argomento, confermando la riapertura delle scuole per il prossimo 14 settembre, escludendo nuovi lockdown e ribadendo la frustrazione di venire attaccata in maniera costante tanto che ha promesso che spiegherà il tutto in maniera dettagliata in televisione. I sindacati d’altronde sono convinti che per quella data non sarà possibile ripartire, visti i forti ritardi nella ... Leggi su giornal

Agenzia_Ansa : La ministra dell'Istruzione Azzolina: 'La scuola riaprirà regolarmente il 14 settembre. Mi attaccano ma ora vado in… - HuffPostItalia : Azzolina: 'La scuola riapre e non chiude più. Sfido Salvini in tv' - fattoquotidiano : Rientro a scuola, i sindacati: “Non ci sono le condizioni per ripartire a settembre”. Azzolina: “Si riaprirà regola… - MarcG_69 : RT @Nick_george24: Penso che in politica bisogna prendersi le proprie responsabilità. Ora che #Azzolina dica ai presidi delle scuole di arr… - klemkl : RT @GiulioCentemero: ?? Lo sciagurato ministro Azzolina conferma che un milione di bimbi e studenti da settembre non avrà spazio in classe… -