Schiaffone a Maria De Filippi, quella decisione della Rai fa scoppiare il caos: “Umiliate le donne” (Di venerdì 17 luglio 2020) Dopo l’esperienza del Festival di Sanremo 2017 Maria De Filippi torna in Rai, precisamente su Rai Uno. Ad annunciarlo è il direttore della rete, Stefano Coletta, che presentando il palinsesto autunnale ha parlato di uno show evento che vede coinvolte anche altre due grandi donne della televisione e della musica italiana: Sabrina Ferilli, grande amica della moglie di Maurizio Costanzo, e Fiorella Mannoia. Appuntamento per il prossimo 25 novembre con una serata evento per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne. “Tengo tantissimo a questo evento – ha detto Coletta – perché la mia Rai1 è anche valoriale. Il 25 novembre, giornata nazionale contro la violenza sulle donne, ho pensato che fosse necessario che Rai1 ... Leggi su caffeinamagazine

