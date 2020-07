Riapertura stadi, Zampa: “I tempi non saranno troppo lunghi” (Di venerdì 17 luglio 2020) A Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma è intervenuta l’onorevole Sandra Zampa, sottosegretario al ministero della salute. “Riapertura stadi, ipotesi stroncata sul nascere da Spadafora? Si, se lo dice il Ministro dello Sport. Questa decisione è frutto del lavoro fatto con esperti e scienziati. Avrà avuto le sue ragioni, non sceglie per conto suo. C’era il rischio che le persone non riuscissero a mantenere le misure di sicurezza necessarie. “Ubi maior, Minor cessat”, lui è il Ministro dello Sport, e questa decisione è stata valutata con degli esperti. Il rischio è ancora molto grande, ma per la Riapertura i tempi però non saranno troppo ... Leggi su sportface

