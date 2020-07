Reddito di emergenza, respinta una domanda su due (Di venerdì 17 luglio 2020) A due mesi dall’introduzione del Reddito di emergenza vengono forniti i primi dati sulla misura come domande accolte, respinte e importo medio corrisposto. I dati sono riferiti alla data del 30 giugno. Introdotto dal Decreto Rilancio, vediamo i dati quando ci troviamo a 15 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda (ricordiamo che per gli aventi diritto c’è possibilità di richiedere il sussidio soltanto entro il 31 luglio 2020). Reddito di emergenza, la fotografia dell’INPS I nuclei familiari che hanno presentato, al 30 giugno, domanda per ottenere il sussidio sono 455mila, ma le domanda accolte dall’INPS sono soltanto il 46% del totale, ovvero il Reddito di emergenza è stato ... Leggi su notizieora

