Recovery Fund, vertice al via: trattativa già in salita, intesa resta miraggio (Di venerdì 17 luglio 2020) Il D-day è arrivato. Dopo mediazioni, polemiche, moral suasion varie entra nel vivo a Bruxelles la trattativa sul Recovery Fund che viaggia insieme al bilancio Ue 2021-2027 . Stiamo parlando di una cascata di miliardi che gli Stati membri non avevano mai visto prima d’ora, necessari per far fronte alla crisi causata in questi mesi di grande incertezza dalla pandemia e, una volta superata l’emergenza, per trasformare le economie europee in modo verde, sostenibile e digitale. In realtà – escludendo l’ipotesi di un miracolo dell’ultima ora – sembra davvero difficile che dal Consiglio Europeo arrivi l’attesa fumata bianca. Secondo molti bisognerà attendere almeno fino luglio con l’appuntamento di oggi che servirà a chiarire le posizioni e prendere un altro ... Leggi su quifinanza

