Proposte mini zone rosse attorno ai focolai: “No a nuovi lockdown” (Di venerdì 17 luglio 2020) La proposta di istituire mini zone rosse attorno a nuovi focolai di coronavirus arriva da Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute. L’Italia non può reggere l’urto di un secondo lockdown, almeno secondo quanto sostenuto dalla sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa. La donna, membro del governo dall’autunno del 2019, ha chiarito la sua posizione in un’intervista rilasciata al “Messaggero“. Le dichiarazioni sono in linea con quanto già sostenuto da altri esponenti del governo. Il PIL italiano infatti, secondo le stime della Commissione Europea, sarà in calo dell’11.2% nel 2020. Una nuova chiusura forzata di tutto il Paese quindi potrebbe abbattere definitivamente l’economia italiana. A questo proposito il governo ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Proposte mini Proposte mini zone rosse attorno ai focolai: “No a nuovi lockdown” BlogLive.it Notte dei Saldi a Pescara: ecco quando, le proposte

La proposta emersa oggi nel corso della seduta odierna ... giunta di attivarsi per organizzare anche la ‘Notte dei Saldi estivi’, predisponendo una mini-carrellata di microeventi musicali da spalmare ...

BMW Serie 1 e MINI full electric: fino a 10.000 euro di bonus

BMW Group ha la risposta giusta per qualsiasi esigenza di mobilità, per soddisfare ogni cliente, con una gamma di modelli per tutte le esigenze e la scelta tra motorizzazioni diesel e benzina efficien ...

La proposta emersa oggi nel corso della seduta odierna ... giunta di attivarsi per organizzare anche la ‘Notte dei Saldi estivi’, predisponendo una mini-carrellata di microeventi musicali da spalmare ...BMW Group ha la risposta giusta per qualsiasi esigenza di mobilità, per soddisfare ogni cliente, con una gamma di modelli per tutte le esigenze e la scelta tra motorizzazioni diesel e benzina efficien ...