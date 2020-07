Promozione culturale e turistica, convenzione tra la Reggia e Confcommercio (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La Reggia di Caserta, nell’ambito delle proprie finalità, intende favorire la condivisione di obiettivi e progetti di accessibilità, sicurezza e qualità dell’ospitalità con imprese e realtà produttive, nell’ottica di dare impulso al turismo di prossimità. Confcommercio Caserta considera prioritario facilitare il legame del tessuto imprenditoriale con il Complesso vanvitelliano, grande attrattore culturale e turistico nazionale e internazionale. Nel dettaglio Confcommercio si impegna a promuovere all’interno della Reggia eventi istituzionali e aziendali che amplifichino la mission e la strategia culturale del museo, a creare un’azione sistemica con i propri associati ... Leggi su anteprima24

reggiadicaserta : Siglato l’accordo #ReggiadiCaserta-@Confcommercio CE per la promozione culturale e turistica del territorio. Intend… - _ngecu : RT @casertaweb: Caserta, promozione culturale e turistica: firmata la convenzione tra Reggia e Confcommercio - casertaweb : Caserta, promozione culturale e turistica: firmata la convenzione tra Reggia e Confcommercio - ranaldo_m : @Azione_it @PastorellaGiu Ottimo il sostegno al #PianoAmaldi. Il percorso è tortuoso, anche per scarsa propensione… - UnioneCoros : Tutti i sindaci dell'Unione del Coros stanno deliberando l'approvazione della proposta di gestione associata serviz… -

Ultime Notizie dalla rete : Promozione culturale

CasertaWeb

LECCO – Dopo #lakecomorestarts la cabina di regia per il rilancio del turismo e cultura che unisce le Province di Como e Lecco è pronta per la ‘fase 2’, quella del ‘Lago di Como aperto per vacanza’. U ...La Regione Siciliana e Dolce & Gabbana collaborano per la promozione della Sicilia con il progetto “Cinema all’aperto”. Cinque serate in cui sarà proiettato il film realizzato dal premio Oscar Giusepp ...