Pierluigi Diaco attacca i social ad ‘Io e Te’: ”Ci girano i bimbi min…” (Di venerdì 17 luglio 2020) Dopo la decisione di Pierluigi Diaco di ritirarsi dal mondo dei social, oggi arriva anche un attacco in diretta ad ‘Io e Te’: ”bimbi min…sui social” Il noto conduttore Pierluigi Diaco, ha deciso di dire addio al mondo dei social network. Una decisione annunciata già da giorni dopo le tante critiche ricevute attraverso questi. Essendo stato preso di mira dalle critiche il presentatore ha chiuso tutti i suoi profili social tranne quello di Twitter. Oggi, durante la consueta diretta del suo programma ‘Io e te‘, durante un siparietto con Katia Ricciarelli, al suo fianco per tutta la stagione, sferra un attacco ai social network. Il presentatore si scaglia contro i cosiddetti ... Leggi su bloglive

