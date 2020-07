Piazza San Carlo, confermata in appello la condanna a 10 anni per i 4 ragazzi accusati di aver scatenato il panico con lo spray urticante (Di venerdì 17 luglio 2020) Le condanne restano di 10 anni di carcere. La Corte di Assise d’appello ha confermato l’accusa di omicidio preterintenzionale per i quattro giovani accusati di avere scatenato il panico tra la folla in Piazza San Carlo a Torino la sera del 3 giugno 2017 durante la proiezione sul maxischermo della finale di Champions League Juventus-Real Madrid. I quattro sono stati condannati per aver usato lo spray al peperoncino per commettere delle rapine quella sera, provocando ondate di panico. In Piazza ci furono 1.672 feriti e, in seguito, morirono due donne per le lesioni riportate. “Faremo senza ombra di dubbio ricorso in Cassazione“, ha detto a LaPresse ... Leggi su ilfattoquotidiano

