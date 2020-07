Paura a Roma, a fuoco spazzatrice AMA (Di venerdì 17 luglio 2020) Paura nel pomeriggio di ieri a Roma, quando intorno alle ore 16:12, in via Delia, all’altezza del civico 52, in zona La Rustica, una spazzatrice dell’AMA è andata improvvisamente a fuoco. I lavoratori impegnati sul mezzo sono riusciti a scendere in tempo e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra Tuscolano 2 (12A) e un’autobotte. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Le cause dell’incendio sono imprecisate. Paura a Roma, a fuoco spazzatrice AMA su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Paura a Roma, a fuoco spazzatrice AMA - ECastamere : @musicmugger Ogni volta controllo qualcosa come 10 volte perché ho sempre paura che qualcosa vada storto, preferivo… - francoliver2 : RT @Masssimilianoo: Giuro che vado a Roma con una spranga!! Denunciatemi poi, non ho paura. Allarme dei sindacati: «Non ci sono le condizi… - Ile2S : RT @Masssimilianoo: Giuro che vado a Roma con una spranga!! Denunciatemi poi, non ho paura. Allarme dei sindacati: «Non ci sono le condizi… - Icios007 : RT @Masssimilianoo: Giuro che vado a Roma con una spranga!! Denunciatemi poi, non ho paura. Allarme dei sindacati: «Non ci sono le condizi… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Roma Paura, poi rabbia e orgoglio: ecco i sentimenti del Covid Agenzia ANSA Temptation Island, addio tra Valeria e Ciavy. La gaffe di Antonella Elia

Roma, 17 giugno 2020 – A Temptation Island 2020 Valeria e Ciavy escono separati, Lorenzo Amoruso è sempre più arrabbiato con Manila Nazzaro e Antonella Elia chiama il fidanzato Pietro Delle Piane con ...

Virginia Raggi a Fanpage: "Roma non è mafiosa, da quando ci siamo noi i cittadini denunciano"

Virginia Raggi a Fanpage: "A Roma abbiamo strappato spazi alle mafie per restituirli ai cittadini" Fanpage.it ha incontrato la sindaca di Roma Virginia Raggi a Ostia, su una delle spiagge sottratte al ...

Roma, 17 giugno 2020 – A Temptation Island 2020 Valeria e Ciavy escono separati, Lorenzo Amoruso è sempre più arrabbiato con Manila Nazzaro e Antonella Elia chiama il fidanzato Pietro Delle Piane con ...Virginia Raggi a Fanpage: "A Roma abbiamo strappato spazi alle mafie per restituirli ai cittadini" Fanpage.it ha incontrato la sindaca di Roma Virginia Raggi a Ostia, su una delle spiagge sottratte al ...