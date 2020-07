Paracadutista 31enne trovato morto a Piombino: ipotesi incidente di “base jumping” (Di venerdì 17 luglio 2020) Livorno, parà trovato morto a Piombino Il corpo senza vita del Paracadutista, Emanuele Vetere, 31 anni, di Vizzolo Predabissi (Milano), è stato ritrovato nella notte dai suoi colleghi del nono Reggimento d’assalto ‘Col Moschin’ sotto un traliccio a Piombino. L’ipotesi è che si sia trattato di un incidente di “base jumping”, sport estremo di cui il parà era appassionato e che praticava come hobby fuori servizio. Gli investigatori stanno indagando sulla dinamica della morte del 31enne per capire se si è trattato di una caduta accidentale o un malfunzionamento del paracadute. I magistrati e carabinieri stanno interrogando alcuni testimoni tra cui il militare, anche lui ... Leggi su tpi

