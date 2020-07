Palermo: rapina a guardia medica, carabinieri arrestano un trentenne (Di venerdì 17 luglio 2020) Palermo, 17 lug. (Adnkronos) - rapina in una guardia medica a Villabate (Palermo), i carabinieri arrestano un trentenne. Nei giorni scorsi , all'interno della locale guardia medica, un uomo a volto coperto e armato di coltello, sotto la minaccia dell'arma, si è fatto consegnare dieci euro dal medico di turno, dandosi poi alla fuga a piedi per le vie limitrofe. I carabinieri della Stazione, dopo qualche giorno, a seguito di attività d'indagine, sono riusciti ad individuare l'autore della rapina in B.G., trentenne di Misilmeri, già sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di residenza; le risultanze investigative hanno consentito di richiedere alla ... Leggi su liberoquotidiano

