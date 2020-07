Orlando Bloom disperato prima di diventare padre: “Ho il cuore spezzato” (Di venerdì 17 luglio 2020) Orlando Bloom sta per diventare padre di una bambina, ma la gioia per la nascita della sua piccola è offuscata da una brutta notizia: ecco cosa sta succedendo. Orlando Bloom e Katy Perry saranno presto genitori: la coppia ha annunciato ai fan di aspettare una bellissima bambina. La piccola potrebbe chiamarsi Ann, in ricordo della … L'articolo Orlando Bloom disperato prima di diventare padre: “Ho il cuore spezzato” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

