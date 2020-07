Napoletano morto in Colombia, cade la pista del suicidio: sparito il coltello dei narcos (Di venerdì 17 luglio 2020) Tagli provocati da coltelli o da lame acuminate che non sono state trovate in casa. Vene squarciate, non tagliate in modo chirurgico, un segno che rimanda a coltelli con denti spessi o qualcosa di... Leggi su ilmattino

RedazioneTvcity : Napoletano trovato morto in Colombia: famiglia in contatto con l'ONU - - dreamChaser1789 : Non proprio come #Regeni, ma quasi. #17luglio Carmine #MarioPaciolla, è giallo sul napoletano morto in #Colombia. L… - TOSADORIDANIELA : RT @AnnaMariaDeFalc: Ragazzo napoletano trovato morto in Colombia. Collaborava con l'Onu. Speriamo non sia un nuovo #Regeni, ma sono pessim… - AnnaMariaDeFalc : RT @AnnaMariaDeFalc: Ragazzo napoletano trovato morto in Colombia. Collaborava con l'Onu. Speriamo non sia un nuovo #Regeni, ma sono pessim… - C_K_Relli : RT @giudiiiiiiiii: L’altro ieri è morto un rappresentante onu italiano in colombia .. un ragazzo di poco più di trent’anni napoletano.. ma… -