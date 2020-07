Moreno Merlo svela alcuni inediti retroscena su Temptation Island (Di venerdì 17 luglio 2020) Moreno Merlo ecco i dettagli sui comportamenti dei tentatori Moreno Merlo è stato ospite di Francesco Fredella su RTL 102 5 ed ha ricordato l’avventura a Temptation Island come tentatore. Ricordiamo infatti che prima di diventare il protagonista dei salotti TV, sempre presente nei programmi di Barbara d’Urso, per parlare della storia che lo ha visto coinvolto con Paola Caruso è stato uno dei tentatori di Temptation Island. Così il ragazzo durante l’intervista si è soffermato in particolar modo su alcuni retroscena svelando i segreti del programma. I telespettatori pensano che il ruolo del tentatore sia proprio tentare o comunque far riflettere la persona che ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : Temptation Island, l’ex tentatore Moreno Merlo rivela: “Cosa accade davvero a telecamere… - clikservernet : Temptation Island, l’ex tentatore Moreno Merlo rivela: “Cosa accade davvero a telecamere spente” - Noovyis : (Temptation Island, l’ex tentatore Moreno Merlo rivela: “Cosa accade davvero a telecamere spente”) Playhitmusic - - giornali_it : 'Cosa accade davvero a telecamere spente'. Temptation Island, l'ex tentatore svela tutto #16luglio… -