Mirri: “Donato premio stagionale a ragazzi bisognosi, gesto storico. Palermo squadra di uomini veri” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Palermo F.C. tende la mano alla Caritas.Il club rosanero ha scelto di donare il premio stagionale inizialmente destinato ai giocatori per la promozione di Serie C al finanziamento di borse di studio per oltre 50 ragazzi appartenenti a famiglie in difficoltà di diversi quartieri della città, i quali avranno la possibilità di frequentare scuole calcio di alto livello per realizzare il sogno di diventare calciatori professionisti. Il progetto è stato presentato questo pomeriggio al "Renzo Barbera". Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal patron Dario Mirri"I protagonisti come sempre oggi sono i giocatori. Questa squadra ha dimostrato vera appartenenza e amore per questa città ed i bambini sono il simbolo di essa, ... Leggi su mediagol

Ultime Notizie dalla rete : Mirri “Donato