Minori entrate Covid-19: garantiti 2,1 miliardi a Comuni e Province, che ne chiedono molti di più (Di venerdì 17 luglio 2020) Dopo il periodo di magra del lockdown gli enti locali passano all'incasso col Governo, galvanizzati dalla possibilità che l'Italia sia inondata da fondi europei (speranza vana). La Conferenza Stato-città ha già deciso la ripartizione di 2,1 mld ai Comuni, non meno di 18 euro ad abitante, ma non finirà qui Leggi su firenzepost

FirenzePost : Minori entrate Covid-19: garantiti 2,1 miliardi a Comuni e Province, che ne chiedono molti di più - Agimegitalia : Assestamento bilancio dello Stato 2020: “Da comparto #giochi e #scommesse previsti 3,5 miliardi di euro di minori e… - babeari969 : @dan6car @micheleboldrin @luisellacost @LaCastelliM5s @sole24ore @Corriere @ricpuglisi Un informazione per capire m… - TrudyElliot : RT @_DAGOSPIA_: A MAGGIO VOLA IL DEBITO PUBBLICO - LE MINORI ENTRATE E LE SPESE PER I PROVVEDIMENTI ANTI-COVID - mirto_busico : RT @_DAGOSPIA_: A MAGGIO VOLA IL DEBITO PUBBLICO - LE MINORI ENTRATE E LE SPESE PER I PROVVEDIMENTI ANTI-COVID -

Ultime Notizie dalla rete : Minori entrate Minori entrate Covid-19: garantiti 2,1 miliardi a Comuni e Province, che ne chiedono molti di più Firenze Post Minori entrate Covid-19: garantiti 2,1 miliardi a Comuni e Province, che ne chiedono molti di più

Dopo il periodo di magra del lockdown gli enti locali passano all’incasso col Governo, galvanizzati dalla possibilità che l’Italia sia inondata da fondi europei (speranza vana). La Conferenza Stato-ci ...

Conferenza Regione-Autonomie Locali, intesa sul fondo perequativo, “Primo traguardo per la ripartenza del sistema produttivo”

Intesa raggiunta sul Fondo perequativo di 300 milioni di euro che la Legge di Stabilità regionale ha accantonato per consentire ai comuni di compensare le minori entrate determinate dalla riduzione de ...

Dopo il periodo di magra del lockdown gli enti locali passano all’incasso col Governo, galvanizzati dalla possibilità che l’Italia sia inondata da fondi europei (speranza vana). La Conferenza Stato-ci ...Intesa raggiunta sul Fondo perequativo di 300 milioni di euro che la Legge di Stabilità regionale ha accantonato per consentire ai comuni di compensare le minori entrate determinate dalla riduzione de ...