Milan Pioli, l’eredità del tecnico rossonero: e Rebic è diventato un bomber (Di venerdì 17 luglio 2020) Milan Pioli, l’eredità del tecnico rossonero: e Rebic è diventato un bomber. Anche Kessié è tornato al top della forma Da Kessié al top fino ad arrivare ad Ante Rebic, il nuovo bomber di questo Milan. Con Pioli in panchina i rossoneri sono riusciti a ritrovarsi, ben 5 vittorie ottenute in questa ripresa. Migliorano i giovani e la mentalità, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L’Europa è vicina, ma molto probabilmente resterà tanto al successore e poco al tecnico, ormai sempre più lontano dai colori rossoneri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

CalcioPillole : #Milan, salta #Rangnick? Stando a @SkySport, il tecnico tedesco sarebbe ancora contrattualmente legato alla… - JONATHA65983373 : @delfinotime @SkySport Pioli non rimarrà, io accolgo il cambiamento e la novità di un allenatore straniero al Milan… - capitanoGenoatw : @chrisACM1899 @notrealsebaros E' ovvio che se i punti di distanza diventano da 30 a 6 (anche se secondo me, a fine… - PianetaMilan : - sportli26181512 : Tuttosport: 'Col Milan non è mai finita': Tuttosport in edicola questa mattina titola così: 'Col Milan non è mai fi… -