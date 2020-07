Migranti scappano dall'hotspot E il sindaco De Luca lo chiude: "Abusivo" (Di venerdì 17 luglio 2020) Maurizio Zoppi l sindaco della Città dello Stretto ha adottato questa decisione dopo che le numerose fughe dall’hotspot Il ministero dell’Interno ha cinque giorni di tempo per sgomberare l’hotspot del quartiere Bisconte a Messina. Il sindaco Cateno De Luca ha lanciato l’aut aut al governo firmando una ordinanza che entrerà in vigore tra qualche ora in merito al centro Migranti. “Ho ufficializzato tramite un’apposita conferenza stampa la chiusura della struttura abusivamente realizzato nell’ex caserma Gasparro. Ciò che è successo mercoledì scorso, con una trentina di Migranti ancora a piede libero, ricercati dalle forze dell’ordine, è ... Leggi su ilgiornale

