Migranti | quel cadavere in mare da 15 giorni che dovrebbe farci vergognare

Una foto che, meglio di tante parole, racconta la tragedia delle migrazioni: è quella del corpo di un migrante, che da due settimane è abbandonato nel mare, al largo della Libia, sorretto da un gommone. Il cadavere è stato avvistato più volte dall'aereo della ong Seabird, ma nessuno l'ha mai recuperato, nonostante le segnalazioni.

Il corpo è stato avvistato più volte dall'aereo della ong Seabird, ma nessuno l’ha mai recuperato, nonostante le segnalazioni Una foto che, meglio di tante parole, racconta la tragedia delle ...

